Калуга, 1 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Калужской области медикам, работающим в «красных зонах» стационарах для больных с COVID-19, продлили региональные стимулирующие выплаты. Документ 30 сентября подписал губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня подписал постановление о продлении региональных стимулирующих выплат медикам, которые работают в стационарах, задействованных в лечении больных с COVID-19. Новые штаммы коронавируса коварны и агрессивны. И в «красных зонах» сейчас идёт не менее напряжённая борьба с этой заразой, чем в начале пандемии», — отметил Владислав Шапша в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 194 человек, 45 621 человек выздоровел. Всего с начала пандемии в регионе скончались 711 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.