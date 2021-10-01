Уфа, 1 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Некоторые организации в Башкирии можно будет посетить только при наличии сертификата о прохождении вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе в течение шести месяцев. Об этом 1 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Kremlin.ru Радий Хабиров

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По его словам, в настоящий момент ситуация с коронавирусом в Башкирии является относительно стабильной, при этом необходимо принимать непопулярные меры, поскольку этого требует общая ситуация в России и мире.

Хабиров отметил, что во время заседания оперативного штаба региона руководство Башкирии приняло решение о том, что некоторые организации можно будет посещать лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации либо справки о перенесённом коронавирусе в течение шести месяцев.

По словам главы региона, с 4 октября в республики планируют ввести ограничения для посещения кинотеатров, библиотек, театров, муниципальных и государственных музеев, домов культуры, а также массовых спортивных мероприятий.

Хабиров заявил, что с 12 октября в этот список будут добавлены торговые центры; частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы; без вышеназванных документов в Башкирии нельзя будет приобрести билет на пригородный поезд «Орлан» и междугородние автобусы.

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

Он отметил, что подписанный указ будет опубликован сегодня днем.

«Мы должны создать безопасные условия для тех, кто беспокоится о своём здоровье, и защитить наших пожилых родных», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии констатировал не выполнение плана по вакцинации в регионе.