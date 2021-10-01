Москва, 1 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Нынешней осенью симптомы COVID-19 отличаются от тех, которые наблюдались во время предыдущих волн нового заболевания и схожи с симптомами гриппа. Об этом 1 октября рассказали несколько российских медиков в комментарии Общественной Службе Новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше», — отметил врач Александр Эдигер.

При этом он добавил, что теперь у заразившихся SARS-CoV-2 наблюдаются насморк, боли и першение в горле, в то же время, кашель с большим количеством мокроты быстро развивается и длится в течение долгого времени.

Кроме того, врач указал на возможность неврологических симптомов у больных COVID-19 таких как, головокружения, головные боли и выраженная слабость, а также возможность обморока при попытке резко встать. По словам Эдигера, такие симптомы могут появиться максимум на второй день заболевания и продолжаться в течение недель.

Также глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков отметил, что одним из новых симптомов COVID-19 стал сильный насморк. Вместе с тем он добавил, что болезнь становится более стремительной и не менее опасной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что волны коронавируса, которые последуют после текущей, в России переживут в относительно лёгкой форме.