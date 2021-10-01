Заринск, Алтайский край, 1 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ известило о завершении уголовного дела в отношение директора одной из школ в Заринском районе: женщину обвинили в присвоении зарплаты.

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По данным следствия, с сентября 2017 года по декабрь 2019 года, используя своё служебное положение, директор школы предоставляла документы о якобы положенных одному из учителей стимулирующих выплат и данные о замещении ещё одним педагогом своего коллеги при ведении уроков на надомном обучении и занятий в группе продленного дня. Это послужило основанием для начисления заработной платы в размере около 60 тысяч рублей.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала частично и добровольно возместила ущерб в полном объёме. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Заринский районный суд для рассмотрения по существу.