Москва, 1 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Некоторые законы и правила начнут действовать в России в октябре.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в октябре

Так, с 1 октября повысят на 3,7% оклады для военных контрактной и срочной службы, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, а также для некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Также с 1 октября расширится перечень пособий, зачисляемых исключительно на карту «Мир». Это ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трёх лет для малообеспеченных семей. Правило распространяется на выплаты для детей, которые родились или были усыновлены с 1 января 2018 года.

Новые правила техосмотра стали действовать в России. Диагностические карты транспортных средств, оформленные ранее без проведения техосмотра, аннулированы.

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В частных клиниках, как сообщало ИА REGNUM, бесплатными стали прививки, включенные в национальный календарь вакцинации и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Речь идёт об учреждениях из системы территориального обязательного медицинского страхования.

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Кроме того, в России начинают тестировать неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Новое правило введено, чтобы люди могли оценить свою компетенцию и риски. Тесты бесплатны, пройти их можно будет заново.

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Также с 1 октября страховые компании обязаны информировать потребителя о параметрах своего продукта. Это обязательство введено Банком России. Сначала оно будет действовать в отношении личного страхования, а с 1 апреля 2022 году распространится и на другие виды добровольного страхования.

В стране начала работать система электронных сертификатов для людей с инвалидностью, привязанных к карте «Мир». Вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за неправильное представление отчётности о переводах более 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Другие изменения касаются предоставления сведений по запросу Роскомнадзора операторами связи и регулирования деятельности религиозных организаций.