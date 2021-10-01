Саратов, 1 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Саратовской области вновь продлили ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал 30 сентября председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Дарья Драй ИА REGNUM Работающее кафе на вынос

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Согласно документу, до 16 октября на основании предписания главного санитарного врача области действует запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00, кроме обслуживания на вынос, доставки заказов, а также на территории автовокзала и железнодорожного вокзала, аэропорта, придорожных кафе, автозаправочных станций.

Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в барах и ночных клубах. До 16 октября действует запрет на бронирование мест в гостиницах, прием и размещение групп несовершеннолетних для участия в различных мероприятиях.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до 10 октября из-за распространения коронавируса запретили работу детских игровых площадок и игровых комнат, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Ограничили реализацию продукции на вынос, без предоставления посетителям посадочных мест, предприятиям общественного питания, функционирующих в зонах фуд-кортов в торговых центрах.

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