Владивосток, 1 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Во Владивостоке на карантин по COVID-19 закрыты шесть групп в четырех детских садах, а 15 классов в десяти школ переведены на дистанционное обучение, сообщили 1 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«После того как класс вывели на дистанционное обучение, приступаем к дополнительной обработке кабинета, где находились дети, а также помещений общего пользование — это холл и туалеты. Если ребёнок заболел, он находится на больничном, пока его не выпишет врач, а класс уходит на дистанционное обучение с момента последнего контакта с заболевшим на 14 дней»,— пояснил замначальника городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильческий.

Специалисты напоминают родителям: при малейших признаках простуды у ребёнка сообщать об этом следует учителю или воспитателю.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна пандемии коронавируса, которая сейчас наблюдается в России, станет наиболее тяжелой из всех, сказал инфекционист Евгений Тимаков.