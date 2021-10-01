Екатеринбург, 1 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге команды из Италии, Турции, Канады и Китая примут участие в чемпионате мира по волейболу, запланированном на 2022 год. Таковы итоги жеребьёвки, которая прошла накануне в Москве.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев называет предстоящий чемпионат ещё одним долгожданным спортивным событием. По его словам, в Свердловской области очень крепки волейбольные традиции. В частности, здесь многие годы проводится Кубок Ельцина по волейболу.

Местом проведения игр FIVB-2022 в Екатеринбурге будет Дворец игровых видов спорта. К этому времени его планируется капитально отремонтировать. Кроме того, будет обновлена инфраструктура на гостевом маршруте до центра города из аэропорта «Кольцово».