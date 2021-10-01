Кемерово, 1 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Новым ректором Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева стал Алексей Яковлев. Эту должность он будет занимать ближайшие пять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kuzstu.ru Алексей Яковлев

«Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Николаевич Яковлев утверждён в должности ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева сроком на 5 лет — с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2026 года. Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков», — говорится на сайте вуза.

Напомним, выборы ректора КузГТУ состоялись 16 июня 2021 года — в формате конференции работников и обучающихся. Большинством голосов ректором вуза был избран Алексей Яковлев. Коллектив оценил представленную им программу развития университета до 2030 года.

Отметим, что Алексей Яковлев — кандидат физико-математических наук, доцент. В 1994 году окончил Томский политехнический университет по специальности «Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы», в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Моделирование процессов разделения компонентов пар взаимодействующих дефектов в ионных кристаллах» по специальности «Физика конденсированного состояния». Общее количество научных публикаций более 100.

Бывший ректор университета Андрей Кречетов в 2020 году ушёл в отставку по собственному желанию.