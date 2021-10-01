В Кузбасском государственном техническом университете назначен новый ректор
Кемерово, 1 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Новым ректором Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева стал Алексей Яковлев. Эту должность он будет занимать ближайшие пять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Николаевич Яковлев утверждён в должности ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева сроком на 5 лет — с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2026 года. Приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков», — говорится на сайте вуза.
Напомним, выборы ректора КузГТУ состоялись 16 июня 2021 года — в формате конференции работников и обучающихся. Большинством голосов ректором вуза был избран Алексей Яковлев. Коллектив оценил представленную им программу развития университета до 2030 года.
Отметим, что Алексей Яковлев — кандидат физико-математических наук, доцент. В 1994 году окончил Томский политехнический университет по специальности «Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы», в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Моделирование процессов разделения компонентов пар взаимодействующих дефектов в ионных кристаллах» по специальности «Физика конденсированного состояния». Общее количество научных публикаций более 100.
Бывший ректор университета Андрей Кречетов в 2020 году ушёл в отставку по собственному желанию.