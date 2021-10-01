Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, где впервые фигурирует цифра в 1 триллион рублей, будет внесён на рассмотрение вновь избранного Законодательного собрания в срок до 15 октября 2021 года. Первое чтение планируется назначить на конец октября — начало ноября.

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Перед внесением в Заксобрание в ближайшие дни проект бюджета обсудят и утвердят на заседании городского правительства. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

"Это первый официальный финансовый документ Петербурга, где в графе «Доходы города» в 2024 году значится 1 триллион рублей. Мы поставили перед собой такую цель в 2019 году. С началом пандемии многим она казалась недостижимой. Теперь это не мечта. А конкретный пункт в горизонте трехлетнего планирования», — отметил Александр Беглов.

По его словам, бюджет-2022 сохранит свою социальную направленность. Например, на 62% увеличится финансирование жилищных программ. Кроме того, в полтора раза увеличится финансирование Адресной инвестиционной программы — до 133,4 млрд рублей. На развитие транспортной системы Петербурга будет выделено 125,8 млрд рублей.

Напомним, согласно законопроекту о бюджете, в 2022 году доходы казны Петербурга составят 874 млрд рублей, расходы — 918 млрд рублей, дефицит бюджета — 43,7 млрд рублей.

В 2023 году доходы должны составить 960 млрд рублей, расходы — 1 трлн 6 млрд рублей (с учетом федеральных поступлений и заимствований), дефицит — 46,4 млрд рублей.

В 2024 году доходы бюджета Санкт-Петербурга должны достигнуть уже 1 трлн 33 млрд рублей, расходы — 1 трлн 63 млрд рублей, дефицит — 30,2 млрд рублей.