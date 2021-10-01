Мурманск, 1 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в попытке поджечь здание правительства региона разыскивается в Мурманской области. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Росгвардии.

Бутылка с зажигательной смесью

Неизвестный в ночь на 1 октября предпринял попытку поджечь здание, кинув бутылки с горючей смесью двери подъезда здания регионального правительства. В этой точке здания расположены кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.

В настоящее время около здания правительства региона выставлены наряды вневедомственной охраны. Экипажи Росгвардии в городе переведены в режим усиленной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке неизвестного на здание регионального правительства в Мурманске.