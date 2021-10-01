Москва, 1 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. На территории сразу нескольких поселений ТиНАО в тестовом режиме заработал сервис перевозок по требованию «По пути», сообщает 1 октября Дептранс Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая газозаправочная станция в Москве

30 новых комфортных автобусов теперь возят пассажиров в Новой Москве. Жители могут заказать транспорт, выбрав нужную остановку в мобильном приложении. Это практически такси, только стоимость поездки всего 46 рублей.

Тестовый запуск сервиса включает в себя территории четырех поселений: Воскресенского, Филимоновского, Сосенского, Десеневского. На первом этапе автобусы будут возить до метро «Прокшино» и обратно. В дальнейшем зона работы «По пути» будет расширятся на другие населенные пункты ТиНАО.