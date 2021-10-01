Глазго, Великобритания, 1 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Немецкий «Байер» одержал победу над шотландским «Селтиком» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 4:0.

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В составе «Байера» защитник Пьеро Инкапье (на 25-й минуте), нападающие Флориан Вирц (35), Лукас Аларио (58) с пенальти и полузащитник Амин Адли (94).

На сегодняшний день «Байер» занимает первое место в группе G, на счету команды шесть очков. «Селтик» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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