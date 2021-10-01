Пекин, 1 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Wiling официально представил новый небольшой электромобиль Nano EV. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

CarNewsChina Nano EV

Новый электрокар способен проехать без подзарядки 300 км. Длина новинки составляет 2497 мм, а размер колёсной базы — 1600 мм. При этом в салоне машины могут без проблем разместиться два взрослых человека.

В качестве силового агрегата у модели стоит электромотор производительностью 32 л. с. Батарею можно заряжать от обычной бытовой розетки. За доплату покупатель сможет приобрести зарядное устройство на 6,6 кВт. С помощью него можно зарядить электромобиль за 4,5 часа.

Первые экземпляры новинки на рынок выйдут в спецверсиях Nick Limited Edition и Judy Limited Edition. Они разработаны совместно с компанией Disney и посвящены героям мультфильма «Зверополис».

Стоить модель будет от 20 тыс. юаней (около 225 тыс. рублей).

Ранее на мюнхенском автосалоне IAA китайская компания XEV представила компактный электромобиль YoYo, детали для которого были напечатаны на 3D-принтере.

Читайте также: Китайские автопроизводители настаивают на тесном обмене с европейскими