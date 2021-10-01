Москва, 1 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Портал департамента финансов «Открытый бюджет города Москвы» стал победителем всероссийского конкура «Бюджет для граждан — 2021», сообщается на сайте столичного правительства.

MarsBars Бюджет

Члены жюри конкурса высоко оценили дизайн и наполнение сайта, который ориентирован на широкий круг пользователей: от финансовых экспертов до москвичей, интересующихся экономикой города.

Конкурс, направленный на повышение уровня финансовой грамотности населения, проводится на протяжении девяти лет. В 2021 году в нем участвовало 328 проектов из 47 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые семь месяцев 2021 года доходы бюджета Москвы составили 1 трлн 905,7 млрд рублей.

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