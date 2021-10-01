Красноярск, 1 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 358 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 116 409. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус

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В регионе по суточным заражениям второй день лидируют город Минусинск и Курагинский район.

Из 358 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 66 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 30 (0,7%), в Сосновоборске — 26 (1,2%), в Ачинске — 23 (0,3%), в Дивногорске — 16 (0,7%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Курагинском — 16 (0,8%), Шушенском — 13 (1,1%), Абанском — 13 (1,1%), Минусинском — 12 (1,1%) и Берёзовском — 12 (0,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 2542 человека, снято с наблюдения — 2521. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 26 960 (+21) человек.

За последние сутки в регионе проведено 9442 теста на коронавирус, с начала эпидемии — 3 714 555.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончался 21 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».