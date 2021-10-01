Самара, 1 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в торжественной церемонии закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги, построенной в 1908 году в Самаре. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Щеглов С. Синагога в Самаре, фрагмент. 1989

Сообщается, что этот объект, который ранее входил в десять лучших синагог мира, будет реставрироваться на внебюджетные средства. Хоральная синагога была построена по проекту известного архитектора, ярчайшего зодчего города начала ХХ века Зельмана Клейнермана на средства добровольных пожертвований, ранее оно вмещало одну тысячу человек.

Отмечается, что в 1928 году синагога была закрыта, а в здании разместился дом культуры имени III Интернационала. Позже здесь работал хлебозавод, который просуществовал до начала 1990-х годов.

В 1998 году объект был передан еврейской общине Самары. В 2018 году за счет благотворительных средств начались реставрационные работы. Но из-за отсутствия необходимого финансирования были выполнены только противоаварийные работы, в 2020 года здание было законсервировано.

Отмечается, что сейчас процесс восстановления одного из красивейших храмов иудейской религии удалось возобновить.

«Очень рад, что благодаря стараниям попечителей Самарская хоральная синагога, этот архитектурный бриллиант, восстанавливается. Это здание когда-то строили сообща люди, представляющие разные национальности и конфессии. И сейчас будет именно так», — приводит пресс-служба слова Азарова.