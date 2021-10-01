Абакан, 1 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 148 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала 2021 года в Хакасии выявлено 21 402 случая COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 2169 ковид-пациентов, в стационарах — 865.

К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Хакасии было подтверждено 130 случаев заражения коронавирусом.