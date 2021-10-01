Канберра, , 08:28 — REGNUM Евросоюз отложил 120-й раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, заявил глава австралийского министерства торговли Дэн Теан.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, соглашение отвечает интересам не только Австралии, но и ЕС, и будет способствовать укреплению отношений страны с союзом.

«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», — цитирует его Financial Reiew.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция лишилась своего оборонного заказа на подводные лодки, «перехваченного» Штатами. Париж был поставлен перед фактом: Австралия в одностороннем порядке расторгла контракт на фоне своего вхождения в англосаксонский союз AUKUS.

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