Джакарта, 1 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. По данным National Survey Media, по крайней мере 46,4% человек верят в подъем коммунистической партии в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Согласно опросу, 28,5% жителей Индонезии верят в возрождение коммунистической партии, 17,9% жителей твердо верят в возрождение партии. Тогда как 31,5% жителей не верят в подъем партии, 13,5% жителей категорически не верят в возрождение партии, а 8,6% не ответили.

Число тех, кто верит в подъем коммунизма в Индонезии, довольно велико.

Еще 4,5% считают, что конфликт в Южно-Китайском море может спровоцировать подъем коммунизма в Индонезии, и еще 1,3% заявили, что коммунизм никогда не умрет.

Опрос проводился 19−26 августа 2021 года с участием 1000 респондентов в возрасте 17 лет и старше.