Париж, 1 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Жалобу в ответ на судебный приговор по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году подал бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он написал 30 сентября на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

Суд приговорил экс-главу государства к одному году тюрьмы, однако отбывать наказание политик будет в своем доме. Саркози обвинил судей в попрании закона, поскольку, по его словам, нельзя быть наказанным дважды за одно и то же деяние.

Бывший президент также отметил, что намерен «выйти за рамки своего личного дела» в этом судебном процессе, поскольку «любой человек может когда-нибудь столкнуться с несправедливостью».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2020 года суд Франции признал виновными бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона и его супругу Пенелопу Фийон в растрате средств. Экс-глава правительства получил пять лет тюрьмы, в том числе три условно, а его жена — три года условного срока заключения. Фийон был премьер-министром республики в период президентства Саркози — с 2007 по 2012 годы.

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