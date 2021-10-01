Неаполь, Италия, 1 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

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На первой минуте матча счёт открыл полузащитник «Наполи» Элиф Элмас. На 30-й минуте итальянская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Мариу Руя, который грубо сфолил против Виктора Мозеса.

Во втором тайме нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнял счёт на 55-й минуте, а на 80-й хавбек Михаил Игнатов вывел красно-белых вперёд. Через две минуты после этого защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие получил вторую жёлтую карточку, и составы сравнялись.

На 90-й минуте Промес оформил дубль, а спустя четыре минуты нападающий «Наполи» Виктор Осимхен смог сократить отставание в счёте.

На сегодняшний день «Спартак» занимает второе место в группе С, на счету команды три очка. «Наполи» идёт на третьем месте с одним очком.