Оренбург, 1 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Оренбурге капитальный ремонт улиц Володарского и Постникова ведется по графику, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Ремонт дороги на ул. Володарского в Оренбурге

«Главное, чтобы погода в Оренбурге оставалась теплой и недождливой как можно дольше, ведь от этого напрямую зависит окончание ремонта улиц в срок. Думаю, что все успеем. Специалисты подрядной организации — надежные, ежедневно работают допоздна и делают все возможное, чтобы сделать дороги более безопасными и качественными. Половина работ на обеих улицах уже сделана, примерно через неделю их капитальный ремонт войдет в завершающую стадию», — сказал и.о. начальника МБУ «Управление капитального строительства» Сергей Рукин.

Стоит отметить, капремонт улиц в центре города (ул. Володарского и ул. Постникова) начался в начале августа. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее горожане негодовали по поводу позднего старта ремонта активных магистралей муниципалитета и выражали опасение, что работы могут затянуться, проводя аналогию с капремонтом ул. Правды в 2020 году. Тогда реализация проекта была сорвана, в зиму город ушел без благоустроенных тротуаров.