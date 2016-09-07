Владивосток, 1 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Приморье проживают 570 тыс. пенсионеров — на меры соцподдержки для них запланировано около 9,3 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Более 123 тыс. приморцев относятся к льготным категориям и получают ежемесячные денежные выплаты, а также различные компенсации. Есть ежемесячные выплаты для пожилых людей, отмеченных за особые заслуги перед Отечеством и регионом, а также имеющих статус «Ветеран труда Приморского края».

Каждый пенсионер Приморья имеет право на единовременную выплату в размере 1 тыс. рублей.

77 тыс. пенсионеров с низким доходом получают региональную доплату к пенсии до прожиточного минимума.

Также старшее поколение активно пользуется мерами социальной поддержки в сфере ЖКХ.

С 2019 года действует закон «О детях войны в Приморском крае». Пожилым людям предоставляются ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны, компенсация расходов на услуги ЖКХ, компенсационные и денежные выплаты для проезда. Дополнительную поддержку по этому закону получили более 86 тыс. приморцев почтенного возраста.

Отмечается, что вся адресная помощь пожилым приморцам предоставляется своевременно и в полном объеме.

1 октября в Приморье, в День пожилого человека, стартует декада для старшего поколения. Для пенсионеров пройдут праздничные концерты, «огоньки», чаепития, творческие встречи, выставки прикладного искусства и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 1 октября отметили Международный День пожилых людей — в регионе проживают более 8 тыс. человек старше трудоспособного возраста.