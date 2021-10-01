Москва, 1 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Супруга российского певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис умерла от последствий COVID-19. Об этом Шаляпин написал в Instagram.

Gadini Свечи

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда», — написал Шаляпин.

Клаудии Дэвис было 42 года. В 1990-е её семья переехала из России в Канаду, она владела сетью адвокатских контор. Дэвис заболела COVID-19 сразу после свадьбы с Шаляпиным.