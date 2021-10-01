Вашингтон, 1 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Власти США ждут от России действий, направленных на борьбу с киберпреступниками, которые применяют вирусы-вымогатели. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу KDKA, стенограмма которого опубликована на сайте Госдепа.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен отметил, что и внутри США, и во всём мире уровень киберугрозы вырос. Поэтому нужно лучше защищать и информировать людей об этой проблеме, чтобы они могли сами предпринимать меры безопасности.

Борьба с подобными группировками, добавил он, входит в зону ответственности властей той страны, где они действуют. Это относится к России и другим странам.

«Если они не желают или не имеют возможности заниматься этим, то, как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину, мы сами будем делать это», — сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, в США октябрь объявлен месяцем осведомлённости о кибербезопасности. Соответствующее заявление сделал президент Джо Байден.

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