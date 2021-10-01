Лос-Анджелес, США, 1 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Церемония вручения премии The Game Awards 2021 в области достижений в индустрии видеоигр состоится 9 декабря 2021 года. Об этом 30 сентября на своей twitter-странице сообщил журналист и ведущий Джефф Кейли.

Логотип премии The Game Award

Кейли объявил, что в этот раз церемония пройдёт не в режиме стрима, а в офлайн-формате на площадке Microsoft Theater (Лос-Анджелес, штат США Калифорния). Организаторы отметили, что пользователи смогут посмотреть онлайн-трансляцию The Game Awards 2021 в формате 4K UHD на 40 платформах.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1443606566385577984

Напомним, в 2020 году The Game Awards прошла в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса. До этого, с 2015 года, награды разработчикам видеоигр вручали в Microsoft Theater.