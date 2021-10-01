Челябинск, 1 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Коррупция

Ранее гражданин работал в отделе ГИБДД по Красноармейскому району. Следователи и суд установили, что в 2017 году он получил от одного из граждан 15 тыс. рублей за оформление фиктивного ДТП, чтобы обратившийся к нему гражданин затем мог претендовать на получение страховой выплаты.

Суд назначил экс-инспектору три с половиной года лишения свободы. Наказание является условным.