Уфа, 1 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Среднестатистический портрет антипрививочника в Башкирии представил руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в регионе. Об этом 1 октября сообщает ИА «Башинформ».

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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"Есть результаты социологического исследования, которые помогают посмотреть в лицо активному антипрививочнику. В соцопросе приняли участие 600 человек, из них с антипрививочным настроением — 10% населения. Как правило, равномерно, это селяне и горожане, с чуть большим перекосом в сторону села, в сторону мужчин. По возрасту — это средний возраст — 31−45 лет. Это самый активный возраст антипрививочника. Как правило, этот человек не вполне образованный, не адаптированный, безработный или разнорабочий», — приводит издание слова Валеева.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты республики, люди, которые не желают делать прививку от COVID-19 аргументируют свою позицию следующим образом: опасаются негативных последствий — 22%, имеют медицинское основания — 18%, не желают говорить причину отказа от вакцинации — 17%, в принципе, против вакцинации и COVID-19 — 11,3%, вообще против любых вакцин — 7%.

«Получается вполне маргинальный образ. Антипрививочник — это не тот человек, с которым себя хочется ассоциировать», — приводят журналисты его слова.

Валеев у себя на странице в социальной сети констатировал, что уговоры уже перестают работать.

«Начинается элемент государственного принуждения. Как в первом классе. Убежденных, принципиальных «антипривов» — единицы процента. Возможно, их надо отпускать, хотя это несправедливо по отношению к тем, кого они обсеменяют своей микрофлорой. И надо посмотреть, как они себя поведут под ИВЛ», — сообщил он в социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии констатировал не выполнение плана по вакцинации в регионе.