Минск, 1 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Продажи автомобилей на белорусском авторынке сократились на 16,1% за январь-август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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За отчетный период в Белоруссии была продана 30 031 машина. Отмечается, что падение продаж на белорусском авторынке наблюдалось с самого начала 2021 года.

Так, за три первых месяца текущего года в Белоруссии было реализовано 10 008 автомобилей — на 39,3% меньше, чем за первый квартал 2020 года. При этом во втором квартале наметилась положительная динамика. Было продано 12 059 машин — на 12,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Однако в июле продажи машин в Белоруссии снова снизились. Продажи там упали на 6,4%, до 4 064 единиц. В августе реализация сократилась на 8,9%, до 3 900 экземпляров.

Самыми популярными марками автомобилей за период с января по август 2021 года в Белоруссии стали: Renault (+95,5%), Lada (-30,4%), Kia и Toyota (-43,3%).

Напомним, за восемь месяцев 2021 года в Санкт-Петербурге было продано 100 820 новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 35% больше, чем за тот же период 2020 года.

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