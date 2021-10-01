Токио, 1 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя Epsilon-5 с девятью спутниками на борту, запланированный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) на 1 октября, был в последний момент отложен из-за проблем с радиолокационным оборудованием центра управления полётами на космодроме. Об этом сообщает пресс-служба JAXA.

Jaxa.jp ИСЗ Митибики-3

Сбой в работе наземного оборудования приводил к невозможности осуществлять телеметрию траектории вывода ракеты на орбиту и определять её скорость.

пресс-служба JAXA «В результате запуск был остановлен за 19 секунд до намеченного старта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Epsilon-5 был отложен в последний момент без объяснения причин. В числе намеченных к выводу на орбиту аппаратов — вьетнамский спутник NanoDragon и устройства японской компании Mitsubishi Heavy Industries.