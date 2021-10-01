Москва, , 08:10 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) утвердили приказ с перечнем не содержащих государственную тайну данных, которые запрещено передавать за границу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Здание ФСБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в приказе, подписанным директором ФСБ Александром Бортниковым.

Так, информацию нельзя передавать иностранным государствам, его госорганам, международной или иностранной организациям, а также иностранным гражданам или лицам без гражданства.

Документ был разработан в июле 2021 года. Согласно приказу, не содержащие государственную тайну сведения, о которых идёт речь, делятся на военные и военно-технические. Всего в списке перечислены 60 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Туле сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который подозревается в сборе секретных данных о новейших образцах оружия. Действовал задержанный по заданию разведывательных служб Украины. Мужчина пытался наладить контакт с сотрудниками российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

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