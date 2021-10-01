ФСБ утвердила запрещённые к передаче за границу сведения
Москва, 1 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) утвердили приказ с перечнем не содержащих государственную тайну данных, которые запрещено передавать за границу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, информацию нельзя передавать иностранным государствам, его госорганам, международной или иностранной организациям, а также иностранным гражданам или лицам без гражданства.
Документ был разработан в июле 2021 года. Согласно приказу, не содержащие государственную тайну сведения, о которых идёт речь, делятся на военные и военно-технические. Всего в списке перечислены 60 пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Туле сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который подозревается в сборе секретных данных о новейших образцах оружия. Действовал задержанный по заданию разведывательных служб Украины. Мужчина пытался наладить контакт с сотрудниками российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
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