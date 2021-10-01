Москва, 1 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. На европейской сессии 30 сентября российская валюта находилась под давлением из-за снижения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Доллар

На американской сессии рубль вышел в плюс на фоне повышения цен на нефть и падения индекса доллара. В итоге пара доллар/рубль провела день в ценовом диапазоне 72,55−72,95 руб.

Небольшое давление на американца оказал рост еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Трейдеры также фиксировали прибыль после резкого роста курса доллара в последние несколько сессий. Поддержка у него сохранилась от высоких значений доходности казначейских облигаций.

По итогам дня рубль укрепился к доллару и евро, немного сдав позиции британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 72,73 руб., евро/рубль — на 0,46%, до 84,11 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,22%, до 98,08 руб.

Сегодня, 1 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась до 72,92 руб.

Учитывая последний день недели, появились риски перед выходными вернуться к уровню 73,20 руб. Инвесторы находятся в ожидании новых сигналов к движению с внешних рынков.

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