Бразилиа, 1 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. С учетом изменений государственных рынках и условий, которые вызваны пандемией коронавируса, России и Бразилии необходимо актуализация взаимодействия в сфере торговли. Об этом 1 октября заявил российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий.

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По словам дипломата, которые приводит ТАСС, основы торгового взаимодействия России с Бразилией заложены очень давно.

«С тех пор рынки России, Бразилии и международные рынки изменились. Нужно, чтобы предприниматели сели и посмотрели, какие изменения произошли и как наша торговля, наше взаимодействие должны выстраиваться в новых условиях», — сказал он.

Также Лабецкий отметил, что в настоящее время ведется подготовка к заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченному на 25−26 октября.

«Активно готовимся к мероприятию. Сюда приедет представительная делегация… Та ситуация, которая сложилась в экономике в результате COVID-19, требует нового осмысления, и мы работаем над этим», — заключил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в бразильском городе Рио-де-Жанейро открыли памятник начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819—1821 годах Фаддею Беллинсгаузену.