Владивосток, 1 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Специалисты мэрии и архитекторы столицы Приморья разработали и обсудили документ «Владивосток-2050: стратегия пространственного развития города» — это первый этап большой аналитической работы, которая планируется в ближайшей перспективе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе администрации Владивостока.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Основная часть стратегии — определить роль Владивостока на карте Дальнего Востока, России и Азиатско-Тихоокеанского региона, основные векторы развития экономики, принципы дальнейшей застройки, образ города и ключевые цели, а также проекты, которые помогут их достигнуть.

По мнению специалистов, Владивосток — это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Предлагается скорректировать направление развития и позиционирования: город должен стать удобным для жизни и ведения бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию экономики. По грандиозным планам население к 2050 году может достигать 2,5 млн человек — при условии выполнения целого ряда мер и программ развития. Сейчас во Владивостоке официально зарегистрировано около 600 тыс. жителей.

При этом выделен ряд ключевых проблем, которые требуют решений, в том числе отток населения, приоритет личного транспорта над общественным, недостаток вело‑ и пешеходной инфраструктур, изношенность инженерной инфраструктуры и другие.

Эксперты предлагают перейти к стратегии сбалансированного роста города, основные элементы которой — разнообразие видов жилой застройки, компактность, связанность и комфорт перемещений и другие. Еще один элемент — смешанное землепользование, который означает строительство различных видов жилья, офисов, школ, парков, магазинов, ресторанов и других типов объектов в одном квартале.

Стратегия «Компактный город» означает более эффективное использование уже освоенных территорий, поощрение комплексного развития внутри сложившихся городских районов, а не освоения больших площадок вне города.

Отмечается, что сейчас на уже освоенной части полуострова Муравьева-Амурского много пустырей, гаражей, складов и различных промзон — эти неактивные территории необходимо включать в оборот. Здесь можно было бы разместить порядка 5 млн кв. метров жилья — не менее 150 тыс. жителей.

А к 2050 году необходимо планировать комплексную реновацию территорий массовой жилой застройки 1950−1980 годов.

Что касается транспортного развития города, то планируется строительство крупных мостов, выделенные полосы для автобусов и электротранспорта, а также запуск городской электрички по круговому маршруту.

Уделено внимание в концепции и развитию территорий для отдыха горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный строительный тендер во Владивостоке признан несостоявшимся. На контракт с начальной ценой более 3,2 млрд рублей, по которому нужно было спроектировать и построить группу жилых высоток, не было ни одного претендента.