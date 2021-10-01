Оренбург, , 08:04 — REGNUM Оренбург запланирован в качестве площадки для проведения в 2022 году XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 30 сентября во время пленарного заседания седьмого форума, который проходил в формате видеосвязи, сообщает пресс-служба правительства оренбургской области.

Река Урал

«В 2022 году очередной межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана должен состояться в нашей стране, мы наметили Оренбург», — сказал Путин. Он выразил надежду, что мероприятие состоится уже в очном формате.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер подчеркнул, что регион готов к проведению этого масштабного события. «Мы полностью поддерживаем инициативу сделать Оренбург местом проведения XVIII Форума межрегионального сотрудничества двух стран», — подчеркнул он.

Паслер обратил внимание на то, что Оренбуржье является приграничным регионом, на область приходится самый протяжённый участок российско-казахстанской границы — около 2 тысяч километров. В 2021 году впервые на территории Оренбургской области проблемы спасения реки Урал обсудили на уровне министров двух государств.

Стоит отметить, 30 сентября в рамках форума обсуждали синхронизацию работы по двум программам, где речь о сохранении двух рек Урала и Иртыша, протекающих по территории России и Казахстана.