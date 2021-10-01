Киев, 1 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Отказ президента Украины Владимира Зеленского от подписания прямого контракта на поставки газа из России является ошибкой, заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев 30 сентября в эфире телеканала «НАШ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

По словам экс-парламентария, Киев мог заключить с Москвой два газовых соглашения одновременно, но ограничился только договором по транзиту голубого топлива, что приведет к огромным потерям.

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — сказал он.

Мураев считает, что из-за этого украинским властям придется искать, где занять деньги, но заплатят за все простые граждане.

«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины… Это преступление! Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», — отметил политик.

Он также выразил мнение, что Украина может не найти кредиторов из-за их опасений, что «народ может вывалить на улицу». Кроме того, бывший депутат добавил, что ответственность за высокие цены на газ в стране будет нести Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Евгений Мураев заявил, что осуждает политику Владимира Зеленского и испытывает за президента Украины «испанский стыд».