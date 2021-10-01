В Якутии заработал паллиативный стационар для пожилых людей
Якутск, 1 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Новый стационар для тяжело больных пациентов открыли в Якутии ко дню пожилого человека. В этом отделении Республиканской клинической больницы №3 15 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе правительства республики.
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Госпитализировать в паллиативный стационар будут в основном людей с различными формами деменции, с хроническими болезнями на завершающей стадии, последствиями инсульта. Отделение будет работать крулосуточно. Помогать ухаживать за пациентами будет автономная некоммерческая организация «Долгожить».
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Госдума приняла закон о паллиативной помощи. Её будут оказывать в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.