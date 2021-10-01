Якутск, 1 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Новый стационар для тяжело больных пациентов открыли в Якутии ко дню пожилого человека. В этом отделении Республиканской клинической больницы №3 15 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе правительства республики.

Minzdrav.ryazangov.ru Больница. Рязань

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Госпитализировать в паллиативный стационар будут в основном людей с различными формами деменции, с хроническими болезнями на завершающей стадии, последствиями инсульта. Отделение будет работать крулосуточно. Помогать ухаживать за пациентами будет автономная некоммерческая организация «Долгожить».

"Важно пояснить, что паллиативная помощь подразумевает применение комплексного подхода — медицинского и социального, направленного на улучшение качества жизни и облегчения страданий пациента и его семьи, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, когда возможности радикального лечения исчерпаны», — пояснила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Госдума приняла закон о паллиативной помощи. Её будут оказывать в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.