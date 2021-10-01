Горно-Алтайск, 1 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. На заседании совета директоров корпорации «Туризм.РФ» под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко утвердили концепцию развития туризма в республиках Алтай, Бурятия и Иркутской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Алтая.

Олег Кугаев Горный Алтай

Шесть из 11 утверждённых туристических территорий находятся в Горном Алтае. В их число вошли Телецкое озеро, Мультинские и Каракольские озёра, река Чулышман.

«Отдельную туристическую территорию составит сеть придорожных сервисов вдоль Чуйского тракта — федеральной трассы, входящей в пятерку красивейших дорог мира», — добавили в правительстве.

По расчётам экспертов, развитие туристической инфраструктуры в рамках утверждённой концепции позволит создать в трёх регионах 40 тыс. новых рабочих мест, в том числе 10,5 тыс. в Горном Алтае. Доходы от туристической отрасли к 2035 году могут превысить 600 млрд рублей в год.