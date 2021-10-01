Сысерть, Свердловская область, 1 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Сысерти Свердловской области женщина скончалась в отделении полиции. Об этом пишут СМИ.

Цуканов М.В Изолятор и нарушитель

По данным Е1.ru, ей был 51 год. Задержали её за кражу бутылки водки. Смерть наступила через сутки.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил журналистам факт произошедшего. Гражданка ранее была судима. В полиции ей стало плохо, но медики решили не увозить её в больницу. А через некоторое время задержанную обнаружили мёртвой.

По предварительным данным, умерла она из-за проблем с сердцем. По факту ЧП сейчас идёт проверка. А эксперты устанавливают точную причину кончины гражданки.