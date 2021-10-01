Горно-Алтайск, 1 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 621.

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Новые носители выявлены в Горно-Алтайске (+9), Онгудайском (+8), Майминском (+6), Усть-Коксинском (+6) и других районах. Выздоровели к настоящему времени 20 497 человек, в том числе 20 за последние сутки. Подтверждён также один новый летальный случай от COVID-19.

«В июле скончалась 93-летняя жительница Майминского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, жертвами коронавируса в республике стали 401 человек. Из них 354 человек скончались непосредственно от COVID-19.