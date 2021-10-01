Уфа, 1 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Не менее десяти автозаправочных станций компримированным природным газом планируют возводить ежегодно в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Заправка

Сообщается, что на возведение автозаправок компримированным природным газом планируют направить из средств федерального бюджета 720 млн рублей, а из республиканского бюджета — порядка 120 млн рублей. При этом руководство региона намерено создавать не менее десяти таких заправок каждый год.

Отмечается, что помимо этого, планируется выделять субсидии в размере 143,7 млн рублей субъектам предпринимательства, которые занимаются переоборудованием транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, что позволит переоборудовать более двух тысяч транспортных средств каждый год.

«Указанные меры поддержки не только обеспечат потребность населения и предприятий качественным и экономичным топливом, но и создадут дополнительные условия для благоприятного развития предпринимательства и газомоторного рынка в целом», — приводит пресс-служба слова министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой.