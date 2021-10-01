Иркутск, 1 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 1 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4947 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 109 820 человек (+380 за сутки). Госпитализированы 2470 (+126 за сутки).

Выздоровели 99 211 пациента (+398 за сутки). Ещё 443 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Иркутской области скончались ещё 13 пациентов с COVID-19