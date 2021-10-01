Токио, 1 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Разработчики игры Melty Blood: Type Lumina в жанре файтинга (упор в играх сделан на рукопашные поединки или на бои с использованием холодного оружия) добавили в неё персонажа Сэйбер из игры Fate/Stay Night и одноимённого аниме-сериала. Об этом 1 октября сообщает портал Kotaku.

Игра

Студии Type-Moon и French Bread объявили, что Сэйбер станет 14-м бойцом в игре. Они рассказали, что хотели включить Сэйбер в Melty Blood: Type Lumina на раннем этапе разработки, но позже отказались от этой идеи. Однако впоследствии сотрудники French Bread посоветовались с Type-Moon и решили, что им следует доделать персонажа.

Напомним, Сэйбер, фактически, является самым популярным персонажем в среде поклонников франшизы Fate. Она впервые появилась в визуальной новелле Fate/stay night студии Type-Moon, выполненной в жанрах боевика, триллера и тёмного фэнтези. Релиз игры состоялся на ПК 30 января 2004 года.