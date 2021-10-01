Челябинск, 1 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Челябинский журналист Артём Краснов заболел COVID-19 несмотря на то, что ранее привился от этого заболевания, а затем ревакцинировался. Об этом он написал в Facebook.

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Он отметил, что поначалу после появления первых симптомов болезни был разочарован в прививках. Впрочем, признал, что между ревакцинацией и признаками заболевания прошло всего 12 дней, тогда как для выработки иммунитета необходимо 14, то есть иммунитет просто не успел сформироваться.

Журналист также подчеркнул, что болел относительно легко. Температура не поднималась выше 38 градусов, в основном была 37,2, также были покашливание, небольшая боль в горле и слабый насморк. Компьютерная томография показала чистые лёгкие. При этом из его близкого круга у всех привитых болезнь протекала легко, а у непривитых выявилось поражение лёгких.

«Я понимаю, что моя выборка человек из двадцати не является репрезентативной, зато я наблюдаю её непосредственно, без статистических фильтров. И пока есть основания думать, что прививка работает», — подчеркнул журналист. И добавил, что не жалеет о сделанных прививках.