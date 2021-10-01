Пермь, 1 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Перми природоохранная прокуратура подала в суд иск с требованием обязать чиновников администрации Дзержинского района муниципалитета организовать работы по ликвидации разлива нефтепродукта, сообщает краевой надзорное ведомство.

Нефтяное пятно

Разлив нефтесодержащей жидкости выявлен во дворе дома № 123 по ул. Петропавловская. В ходе проверки установлено, что в результате прошлой хозяйственной деятельности одной из пермских организаций образовалось несколько провалов с нефтесодержащей жидкостью. Однако на протяжении длительного времени администрация не принимала никаких мер.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным.

Напомним, ранее представители ТСЖ возмущались, что чиновники пытаются переложить решение проблемы. В 2007 году ситуации придали статус чрезвычайной. Когда-то нефтебаза оставила «наследие» под землей — резервуары с нефтесодержащей жидкостью. Тревогу горожан вызывает проседание грунта, а также близкое соседство резервуаров с домом и газопроводом.