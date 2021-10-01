Кемерово, 1 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1264 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 1 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 8975 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кемеровской области выявлено 57 048 случаев заражения коронавирусом, 54 483 человека выздоровели, 1301 пациент скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе по данным на утро сегодня, 1 октября, за прошедшие сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией.