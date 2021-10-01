Москва, 1 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Оклады российских военнослужащих, таможенников, пожарных, а также сотрудников полиции, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения, будут повышены с 1 октября в России на 3,7 процента. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Такое же повышение распространится и на ряд категорий работников Фельдъегерской службы РФ. Кроме того, с октября в стране будет увеличен размер пенсий военным и бывшим сотрудникам других силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы российские власти продолжат индексацию пенсий.