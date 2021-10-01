Во Владимирской области банкротят муниципальную баню
Владимир, 1 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Арбитраж Владимирской области 1 ноября 2021 года рассмотрит банкротный иск, поданный налоговым органом к МУП «Банно-прачечный комбинат «Нептун» Вязниковского района. Муниципальное предприятие предоставляет жителям города Вязники услуги общественной бани уже более 20 лет, передаёт ИА REGNUM.
Иск межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Владимирской области подала 14 сентября, а позднее дело принял судья Батанов. Сумма претензий к комбинату составляет 1 667 573,68 рубля.
МУП учреждено в июне 2000 года. С марта 2020 года пост директора занимает Юрий Володин, который был владельцем московского ООО «Витакомплекс» (деятельность пассажирского воздушного транспорта). ООО было ликвидировано в 2012 году.