Владимир, 1 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Арбитраж Владимирской области 1 ноября 2021 года рассмотрит банкротный иск, поданный налоговым органом к МУП «Банно-прачечный комбинат «Нептун» Вязниковского района. Муниципальное предприятие предоставляет жителям города Вязники услуги общественной бани уже более 20 лет, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Владимирской области подала 14 сентября, а позднее дело принял судья Батанов. Сумма претензий к комбинату составляет 1 667 573,68 рубля.

МУП учреждено в июне 2000 года. С марта 2020 года пост директора занимает Юрий Володин, который был владельцем московского ООО «Витакомплекс» (деятельность пассажирского воздушного транспорта). ООО было ликвидировано в 2012 году.